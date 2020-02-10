MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı
GeriGündem Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ŞIRNAK (AA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:45,Son Güncelleme:/

Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Şırnak'ta kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 11 araçtaki 75 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde yolu kapadı. Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların cep
telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım talep etmesi üzerine bölgeye Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 11 araçtaki 75 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.
Sürücülerden Kasım Demir, AA muhabirine, Van'dan Şırnak'a geldiğini belirterek, karda mahsur kaldıklarını söyledi.
Yolcu Nizamettin Kaynak da yolu açan ekiplere teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle