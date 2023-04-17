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Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

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#Şırnak#Minibüs#Kaza
Şırnakta yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 21:59

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesi ile Yemişli köyü arasında hizmet veren yolcu minibüsü, Ortası köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Şırnak#Minibüs#Kaza

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