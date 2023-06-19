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Şırnak’ta YKS için evden çıkan Hüseyin'den 3 gündür haber yok

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#Şırnak#İdil#Hüseyin Yoncuz
Şırnak’ta YKS için evden çıkan Hüseyinden 3 gündür haber yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 15:52

Şırnak’ın İdil ilçesinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için cuma günü kent merkezine giden Hüseyin Yoncuz’dan (19) haber alınamıyor. Sınava girmediği ve telefonunun en son Cizre ilçesinde sinyal verdiği belirlenen Yoncuz, polis tarafından aranıyor.

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İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ailesiyle yaşayan Hüseyin Yoncuz, Şırnak'ta gireceği TYT için kent merkezinde yaşayan ablasında kalmak üzere cuma günü sabah saatlerinde evden çıktı. Ancak Yoncuz ablasına gitmedi. Yoncuz’un arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünen ailesi, cumartesi günü sınavın ardından aradıkları oğullarına ulaşamadı. Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Şırnak’ta YKS için evden çıkan Hüseyinden 3 gündür haber yok

Polisin yaptığı araştırmada, Hüseyin Yoncuz'un telefonunun en son cuma günü akşam saatlerinde Cizre ilçesinin Konak Mahallesi'nde sinyal verdiği, kent merkezine gitmediği ve sınava da girmediği tespit edildi.

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Hüyseyin Yoncuz'un ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

 

 

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#Şırnak #İdil#Hüseyin Yoncuz

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