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Şırnak'ta yıldırım faciası: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

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#Şırnak#Yıldırım#Yıldırım Düşmesi
Şırnakta yıldırım faciası: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 17:06

Şırnak’ta merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde hayvanları için kışlık yem hazırlayanların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde meydana geldi. Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Şırnak#Yıldırım#Yıldırım Düşmesi

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