Şırnak'ta yıldırım faciası: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

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Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde meydana geldi. Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.