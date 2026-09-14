Şırnak'ta yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak'ın Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
'Yasa dışı bahis' ve 'Kara para aklama' suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.