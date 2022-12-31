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Şırnak’ta virajı alamayan TIR şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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#Şırnak#TIR#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 18:52

Şırnak'ta Cizre karayolu üzerinde virajı alamayan TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada TIR sürücüsü Şaban Çini hayatını kaybederken, yolcu koltuğundaki oğlu İsmail Çini de yaralandı.

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Kaza, öğlen saatlerinde Şırnak-Cizre karayolu Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli çıkışı yakınlarında meydana geldi. Virajı alamayan Şaban Çini yönetimindeki 63 VF 208 plakalı TIR, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR’da sürücü Şaban ile oğlu İsmail Çini sıkıştı. İtfaiye ekipleri, baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, sürücü Şaban Çini’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan oğul İsmail Çini ise, Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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#Şırnak#TIR#Kaza

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