Şırnak’ta vinç, kavşaktaki 6 araca çarptı; 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Eyyüp K. (30) yönetimindeki 47 PN 499 plakalı vinç, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta 06 ELP 453 plakalı hafif ticari araç, 34 ZK 4169 plakalı otomobil, 47 ACR 456 plakalı kamyonet, 73 AAS 175 plakalı hafif ticari araç, 35 JBF 77 plakalı otomobil ve 33 BCL 036 plakalı otomobile çarptı. Vinç, daha sonra yaklaşık 300 metre ilerleyip refüje çarparak durabildi.

Kazada vinç şoförü ile Ömer E. (37), Şahin S. (19), Yılmaz U. (23), Aydın B. (30), Ramazan E. (28) ve Sait A. (27) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Cizre-Silopi ve Cizre-Şırnak kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.