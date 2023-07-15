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Şırnak’ta ve Bitlis'te bazı bölgeler “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

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#Bitlis#Şırnak#Geçici Özel Güvenlik Bölgesi
Şırnak’ta ve Bitliste bazı bölgeler “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 00:59

Şırnak Valiliği, il merkezi ve 6 ilçesine bağlı bulunan 14 bölge, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Bitlis’in Hizan ilçesinde ise bazı alanlar 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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Şırnak’ta terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında kentteki 15 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Temmuz (dahil) – 29 Temmuz (dahil) 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

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HİZAN’DA BAZI ALANLAR 15 GÜN ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede bulunan fındıklık ormanı gibi bazı alanların özel güvenlik alanı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, “Hizan ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan fındıklık ormanı olarak adlandırılan, Kesen Deresi Güneyi, Melihazel Deresi güney doğusu ile Hamini Deresi güney batısı arasında kalan bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda, sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla yukarıda açıklanan gerekçelerle, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’un 11’inci maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, 6’ncı maddede belirtilen bölgelerin 14 Temmuz 2023 (dahil) ile 28 Temmuz 2023 (dahil) tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edilmiştir” denildi.

 

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#Bitlis#Şırnak#Geçici Özel Güvenlik Bölgesi

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