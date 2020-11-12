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Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

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Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 55 kilo 5 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan folyo malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Şırnakta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

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