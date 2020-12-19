Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 123,3 gram eroin, 6,60 gram metamfetamin, 2,96 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.