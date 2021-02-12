AA
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Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe!
Cizre ilçesinde, bir araç içerisinde 7 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, Bozalan kontrol noktasında durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 7 kilo 88 gram metamfetamin yakaladı.
Şüpheli araç sürücüsü F.T. gözaltına alındı.
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