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Şırnak'ta teröristlere ait 36 adet tüfek ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 13:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-49” operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeğinin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-49” operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez İlçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu;

Naylona sarılmış ve toprağa gömülü halde 36 adet AK-47 Piyade tüfeği ele geçirildi.

Şırnakta teröristlere ait 36 adet tüfek ele geçirildi

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Şırnakta teröristlere ait 36 adet tüfek ele geçirildi

Şırnakta teröristlere ait 36 adet tüfek ele geçirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele

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