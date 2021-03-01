MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
GeriGündem Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sekvan KÜDEN/ DHA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 22-28 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 2'si de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere, 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi