Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)-
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Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9’u PKK, 2’si FETÖ şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.