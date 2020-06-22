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Sekvan KÜDEN/ DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

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Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.  Operasyonlarda 11'i PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si sevk edildikleri adliyede, mahkemece serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı. 4 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

 

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