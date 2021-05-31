ÅžÄ±rnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltÄ±
ÅžÄ±rnak'ta polisin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸiÂ operasyonlarda, 18 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik 24-30Â MayÄ±s arasÄ±nda kent genelinde operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 13'Ã¼ PKK, 5'i FETÃ–/PDYÂ Ã¼yeliÄŸinden olmak Ã¼zere 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2'si Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, 15â€™i ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 1 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.
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