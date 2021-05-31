MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriÅžÄ±rnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltÄ±
GeriGÃ¼ndem ÅžÄ±rnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Sekvan KÜDEN/ÅžIRNAK, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 31.05.2021 - 11:18 | Son GÃ¼ncelleme:

ÅžÄ±rnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ÅžÄ±rnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltÄ±

ÅžÄ±rnak'ta polisin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸiÂ operasyonlarda, 18 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik 24-30Â MayÄ±s arasÄ±nda kent genelinde operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 13'Ã¼ PKK, 5'i FETÃ–/PDYÂ Ã¼yeliÄŸinden olmak Ã¼zere 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2'si Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, 15â€™i ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 1 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi