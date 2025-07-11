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Şırnak'ta tekmeli sopalı kavgada! 2'si asker 5 yaralı!

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#Şırnak#Kavga#Sağlık Ekipleri
Şırnakta tekmeli sopalı kavgada 2si asker 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 11:45

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol yapım çalışmaları kapsamında kurulan şantiye alanında köylülerle işçiler arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2’si asker, 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarında, yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde meydana geldi.

Şırnakta tekmeli sopalı kavgada 2si asker 5 yaralı

Bilinmeyen bir nedenle bazı köylüler, şantiye sahasına girerek görevli personelle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şırnakta tekmeli sopalı kavgada 2si asker 5 yaralı
2 ASKER YARALANDI

3 firma çalışanı ile tarafları ayırmaya çalışan 2 asker yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#Şırnak#Kavga#Sağlık Ekipleri

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