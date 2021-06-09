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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

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Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

JANDARMA Genel Komutanlığı, Şırnak'ta görev sırasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın hastanede şehit olduğunu açıklayarak, başsağlığı mesajı paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

 

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