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Şırnak'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı

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#Şırnak#Askeri Helikopter#Mühendis Kurtarma
Şırnakta sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 10:25

Şırnak'ta numune almak amacıyla çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 mühendis, karadan ulaşımın zor olması üzerine askeri helikopter ve özel eğitimli komandoların katıldığı operasyonla kurtarıldı. Gece karanlığında ateş yakarak yerlerini belli eden mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

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Olay, dün akşam, merkeze bağlı Balveren beldesi ile Silopi ilçesi arasında kalan Ballıkaya mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Numune almak amacıyla bölgeye çıkan 2 mühendis, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp mahsur kaldıklarını bildirdi.

Şırnakta sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mühendislerin kendilerine gönderdikleri videodan bulundukları noktayı tespit etti. Ancak sarp kayalıklar ve engebeli arazi nedeniyle karadan ulaşımın güç olması üzerine AFAD Başkanlığı koordinesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hava desteği istendi. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter, güvenli iniş yapılabilecek uygun alan bulunamaması nedeniyle ilk etapta kurtarma gerçekleştiremedi.

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Şırnakta sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı

ATEŞ YAKARAK YERLERİNİ BELLİ ETTİLER

Bölgede mahsur kalan mühendisler ateş yakarak hem ısındı hem de yerlerini belli etti. AFAD'ın dağcı ekibi ile jandarma personeli, yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen yürüyüşle bölgeye ulaşmaya çalıştı.

Şırnakta sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 mühendis askeri helikopterle kurtarıldı

Ancak gece karanlığı ve arazinin zorlu yapısı nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşanınca, saat 03.00 sıralarında bölgeye yeniden askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden sepetle özel eğitimli komandolar indirildi. Komandoların ilk müdahalesinin ardından 2 mühendis sepetle helikoptere alındı. Kurtarılan mühendisler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na götürüldü. Mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Şırnak#Askeri Helikopter#Mühendis Kurtarma

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