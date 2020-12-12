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Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 12.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'de yer alan şüpheliler tespit edildi. Adresleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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