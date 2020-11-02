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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonuna 2 tutuklama kararı

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Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonuna 2 tutuklama kararı
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Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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