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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu

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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu
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ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 17-23 Ağustos tarihlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23'ü PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı. 

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