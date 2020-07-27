Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3’ü PKK, 3’ü FETÖ şüphelisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i FETÖ'den tutuklanırken, 4’ü serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.