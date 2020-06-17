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DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:36,Son Güncelleme:

Şırnak'ta patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

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Şırnak'ta patlama! 4 işçi hayatını kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi. Olayda, kamyonette bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.35'te Kürtik Tepe mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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