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Şırnak'ta orman yangını

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#Şırnak#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 15:20

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Milli Jandarma Karakolu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak ile Balveren belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 30 personel, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

Şırnakta orman yangını

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, jandarmaya ait helikopter de havadan destek veriyor.

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6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde sabah saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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#Şırnak#Orman#Yangın

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