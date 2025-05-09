Şırnak'ta nöbetteki askerin fark ettiği saz kedisi korumaya alındı

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Cizre ilçesinde bulunan Güzeller Hudut Karakolu'nda nöbetçi personel yavru bir saz kedisi fark etti. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede nöbet noktası yakınlarında sağlıklı görünen bir saz kedisi yavrusu gördü. Herhangi bir yaralanma ya da travma belirtisi olmayan yavru kedi, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Geçici bakım merkezine götürülen yavru saz kedisi, daha sonra Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Burada uzman veterinerler tarafından gerekli müdahaleler yapılacak ve yavrunun gelişimi yakından takip edilecek.