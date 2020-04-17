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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu

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Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu
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ŞIRNAK'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen, 6'sı güvenlik görevlisi 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Kentte, farklı tarihlerde 'Covid-19' testleri pozitif çıkan, 6'sı güvenlik görevlisi 9 kişi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Koronavirüs tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşen 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Taburcu olan hastalar, tedavileri sürecinde kendileri için özveriyle mücadele eden sağlıkçılara teşekkür etti.

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