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Şırnak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı! 14 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Kaza#Otobüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 08:46

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

Şırnakta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı 14 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Şırnakta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı 14 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Şırnak#Kaza#Otobüs Kazası

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