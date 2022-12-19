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Şırnak'ta korkunç kaza! TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Şırnak#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 14:09

Şırnak'ta, TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Cizre- Silopi yolunda meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı 31 AGG 56 plakalı TIR ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Nurettin Üstev ile Orhan Bayram, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Zafer Üstev, M.K. ve S.E. ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnakta korkunç kaza TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Üstev ile Melih Kırmızıgü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı S.E.’nin tedavisi ise sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şırnakta korkunç kaza TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Şırnak#Trafik#Kaza

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