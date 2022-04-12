Şırnak'ta korkunç cinayet! Kuzenine kurşun yağdırdı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre Şırnak’ın İdil ilçesi Alanya Caddesi’nde eşiyle birlikte yürüyen Nuri Aslan'a amcasının oğlu E.A. tabancayla defalarca ateş etti.

Nuri Aslan saldırı sonrası yere yığılırken, eşi ve çevredekiler saldırgan E.A'yı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ağır yaralanan Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. E.A. ise emniyet tarafından gözaltına alındı.

Nuri Aslan, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.