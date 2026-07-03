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Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

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#Murat Gencer#Şırnak#Kaza
Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 09:33

Şırnak’ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. M.T.E.’nin (35) kontrolünü yitirdiği 34 DVM 070 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.D. (37) ve Murat Gencer (46) yaralandı.

Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencer’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Murat Gencer#Şırnak#Kaza

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