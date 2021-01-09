MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta kömür ocağında göçük! 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
GeriGündem Şırnak'ta kömür ocağında göçük! 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-
Haber Giriş: 09.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kömür ocağında göçük! 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta kömür ocağında göçük! 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
Abone Olgoogle-news

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı. Göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Olay, sabah saatlerinde, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda bulunan kömür ocağında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, kömür ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, göçükten işçi Ahmet Mete'yi yaralı kurtardı.

Sağlık ekibi, ambulansla Mete'yi hastaneye kaldırdı. Kurtarma ekipleri, diğer işçi Mehmet Ali Aşkın'ı da göçükten çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnakta kömür ocağında göçük 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle