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Şırnak'ta kayıp Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları sürüyor

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#Şırnak#Kayıp#Hüsamettin Yalgettekin
Şırnakta kayıp Hüsamettin Yalgettekini arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 12:39

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım’dan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları 4’üncü gününde de sürüyor. Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları, 30 kişilik ekiple su altı, su üstü ve havadan devam ediyor.

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Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için, 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 4'üncü günde de devam ediyor. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre itfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor. Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostancı, Şehitler, Rihani ve Ovaköy köyleri sınırlarındaki sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personeller de sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Devam eden çalışmalarda, şu ana kadar Yalgattekin'e ait bir ize rastlanmadı.

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#Şırnak#Kayıp#Hüsamettin Yalgettekin

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