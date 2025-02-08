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Şırnak'ta kayıp hemşire Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

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#Şırnak#Cizre#Selen Naycı
Şırnakta kayıp hemşire Selen Naycının Dicle Nehrinde cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 13:12

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki hemşire Selen Naycı'nın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

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Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı. Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu.

AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi. Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şırnak#Cizre#Selen Naycı

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