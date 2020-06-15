MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta karla kapanan yayla yolları açılıyor
GeriGündem Şırnak'ta karla kapanan yayla yolları açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ŞIRNAK (İHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Şırnak'ta karla kapanan yayla yolları açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta karla kapanan yayla yolları açılıyor
Abone Olgoogle-news

Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla kaplı olan yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Uludere Kaymakamlığı, karla kaplı olan yayla yollarının açılması için harekete geçti. Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, karlı yolların açılması için seferberlik başlattı. Tanin, Meydan, Şive ve Sapaca yayla yollarını kardan temizlemek için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 10 metreyi bulunduğu yollar, tek tek açılıyor.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüsün bütün dünyayı etkisi altına aldığını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bölgemiz insanı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 3 bin 500 rakımlı yayla yollarımızı açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım ve hayvancılığı sürdürmek için yayla yollarımız açılıyor" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle