Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor

Şırnak kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı 90 kişilik personel, 799 kilometrelik yolda, 29 araç ile yol açma çalışmalarına devam ediyor. Merkeze ve Uludere ilçesine bağlı köy yollarının tümünün açıldığı, Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezranın yolunun açılması için de çalışmaların başlatıldığı bildirildi.