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Şırnak'ta kalp krizi geçiren polis memuru Metin Ak hayatını kaybetti

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#Şırnak#Silopi#Polis
Şırnakta kalp krizi geçiren polis memuru Metin Ak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 17:38

Şırnak’ta kalp krizi geçiren polis memuru Metin Ak (51) hayatını kaybetti. Metin Ak’ın fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 çocuk babası polis memuru Metin Ak, dün öğleden sonra 2’nci Cadde’deki kaldırımda yürürken fenalaşarak yere düştü. Çevredekiler Ak’ın yardımına koşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Metin Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ak’ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Metin Ak’ın fenalaştığı anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

polis memuru Metin Ak için Silopi Polisevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili ve Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Kaymakam Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Metin Ak’ın özgeçmişi okundu. Törenin ardından polis memuru Ak’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya’ya uğurlandı.

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#Şırnak#Silopi#Polis

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