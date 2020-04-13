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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6- 12 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu ve kaçak akaryakıta el koyarken, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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