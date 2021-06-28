MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı
GeriGündem Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-
Haber Giriş: 28.06.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı

Şırnak'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 56 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21- 27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 23,08 gram metamfetamin, 8,65 gram esrar, 1,52 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 16 bin 200 adet tütün sarma kağıdı, 2 bin 600 paket kaçak sigara ve 29 cep kaçak telefonu ele geçirildi. 

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 37'si kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.

Şırnakta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi