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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama
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ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnakta kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9- 15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 21 kilo eroinin yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ile bin 479 paket kaçak sigara, 500 puro ve 290 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 1'i adli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

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