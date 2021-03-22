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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Şırnak genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13,93 gram eroin, 5,36 gram metamfetamin, 0,63 gram esrar, 3 bin 515 güneş gözlüğü, 550 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli de gözaltına alındı.

Şırnakta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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