Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13,93 gram eroin, 5,36 gram metamfetamin, 0,63 gram esrar, 3 bin 515 güneş gözlüğü, 550 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli de gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara