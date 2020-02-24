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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 11:43,Son Güncelleme:/

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak genelinde kaçakçılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Şubat tarihleri arasında ortak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 3 tabanca, 37 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 3 gram esrar ile 12 bin 960 paket sigara, 9 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkollü içecek ve 30 kol saati ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.

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