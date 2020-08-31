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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 5 bin 20 test kiti ele geçirildi

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 5 bin 20 test kiti ele geçirildi
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ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 bin 20 Covid-19 test kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 24- 30 Ağustos'ta kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, 5 bin 20 adet Covid-19 test kiti ile 38 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 120 gram eroin, 2 gram kokain, 23 sentetik ecza maddesi, 246 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 43 şüpheli gözaltına alındı.

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