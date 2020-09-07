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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 31 Ağustos-6 Eylül'de kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 18 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat ile gümrük kaçağı 1230 paket sigara, 173 cep telefonu ve 28 araç lastiği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli, gözaltına alındı.

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