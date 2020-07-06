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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 47 gözaltı

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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 47 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 29 Haziran- 5 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda 90 gram esrar, 5 gram eroin, 28 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap, 'USA' ibareli tabanca, 1 kalaşnikof, 8 şarjör, 307 mermi, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 680 paket kaçak sigara, 57 kaçak cep telefonu, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 34 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 47 şüpheli, gözaltına alındı.

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