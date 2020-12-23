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ŞIRNAK (İHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu

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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu
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Şırnak’ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 23 Aralık 2020 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof tüfek ile tüfeğe ait 10 adet şarjör, 1 adet tek kırma 36 cal av tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 266 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 28 adet 7.65 milimetre çapında fişek ve 36 adet cal fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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