Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 23 Aralık 2020 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof tüfek ile tüfeğe ait 10 adet şarjör, 1 adet tek kırma 36 cal av tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 266 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 28 adet 7.65 milimetre çapında fişek ve 36 adet cal fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.