Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 351 kaçak cep telefonu, 280 paket kaçak sigara, 40 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.
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