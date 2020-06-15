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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 33 gözaltı

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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 33 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 8-14 Haziran'da operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 55 gram esrar, 22 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 900 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 230 paket kaçak sigara, 70 kaçak cep telefonu, 60 adet 100 liralık sahte banknot ve 37 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklandı.

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