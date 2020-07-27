MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
GeriGündem Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 20-26 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 700 paket kaçak sigara, 39 kaçak cep telefonu, 2 bin 662 kutu tıbbi ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle