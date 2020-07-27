Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 20-26 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 700 paket kaçak sigara, 39 kaçak cep telefonu, 2 bin 662 kutu tıbbi ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.