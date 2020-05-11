Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4- 10 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 616 gram esrar ve 28 gram metamfetamin ele geçirilirken, 28 şüpheli ise gözaltına alındı.
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